"Никого не подкупали". Сорокин ответил на обвинения британских СМИ по ЧМ-2018

Бывший гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин ответил на обвинения британских СМИ, которые писали, что Россия участвовала в подкупе чиновников при выборе страны-хозяйки предыдущего мундиаля.

Фото: ТАСС





"На самом деле, это уже перерастает в какой-то гротеск. Комментировать такие новости уже нет сил, мы уже всё сказали на эту тему много раз. Видимо, им совсем не о чем писать! Мы никого не подкупали", - цитирует Сорокина



Напомним, чемпионат мира в России прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победителем мундиаля стала сборная Франции, которая в финале победила Хорватию со счетом 4:2.



Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 19 декабря. Ранее британский журналист Ник Харрис в своем твиттере написал, что Катар (организатор ЧМ-2022) был выбран коррупционным способом, также как и мундиаль, который прошел в России в 2018 году."На самом деле, это уже перерастает в какой-то гротеск. Комментировать такие новости уже нет сил, мы уже всё сказали на эту тему много раз. Видимо, им совсем не о чем писать! Мы никого не подкупали", - цитирует Сорокина РИА Новости Напомним, чемпионат мира в России прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победителем мундиаля стала сборная Франции, которая в финале победила Хорватию со счетом 4:2. Сборная России дошла на домашнем чемпионате мира до стадии 1/4 финала, где по пенальти уступила хорватам.Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 19 декабря.