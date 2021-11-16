Напомним, ранее Карпин не исключил, что вскоре может покинуть пост главного тренера сборной.
Григорян назвал слова Карпина проявлением эмоций. Также он отметил, что выступление сборной России в отборе на ЧМ-2022 можно считать позитивным.
"Кто-то может посчитать за слабость, а на самом деле это не слабость и не сила, а проявление человеческих эмоций. Все знают, что Карпин сильная личность, вне зависимости от его высказывания, на мой взгляд, самый большой позитив, что мы устраиваем трагедию из-за поражения от хорватов. А еще вчера мы даже не думали, что выйдем в стыки", - сказал Григорян.
Отметим, что сборная России заняла второе место в группе H, пропустив вперед Хорватию, и в марте сыграет в стыковых матчах за выход на чемпионат мира.
Источник: Матч ТВ
Григорян: самый большой позитив в том, что мы устраиваем трагедию из-за поражения от хорватов
Известный тренер Александр Григорян прокомментировал высказывание Валерия Карпина о возможном уходе с поста наставника сборной России.
Фото: РФС