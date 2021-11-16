Парфенов отметил, что участие в стыковых поединках может сделать сборную России сильнее.
"Думаю, эти стыковые матчи могут сделать нашу команду еще сильнее - игры на результат, высокого накала. Другое дело, когда ты попал на фарт напрямую, заехал туда на коне и думаешь, что у тебя всё здорово, а тут ты можешь дополнительно проверить свой уровень. Так что думаю, что всё нормально у нас будет. После стыков ты точно приедешь на чемпионат мира сильнее", - заявил Парфенов.
Напомним, что в отборочном раунде ЧМ-2022 сборная России заняла второе место в турнирной таблице группы H, пропустив на первую строчку Хорватию. Команда Валерия Карпина выступит в стыковых матчах за выход на мировое первенство, в то время как хорваты обеспечили себе участие в турнире.
Источник: Матч ТВ
Парфенов: стыковые матчи могут сделать сборную России еще сильнее
Бывший наставник тульского "Арсенала" Дмитрий Парфенов высказался о попадании сборной России в стыковые матчи за выход на чемпионат мира.
Фото: РИА Новости