Познер отметил, что задача попасть на мировое первенство - очень трудная. При этом, по его словам, российская сборная не заслуживает выхода на чемпионат мира.
"Задача попасть на ЧМ - дико трудная. Посмотрим, на кого наши попадут в стыках. Это может быть и Италия, и Португалия, и Польша. Можно проскочить, всякое бывает. Но если оценивать уровень нашего футбола объективно, то он не заслуживает того, чтобы быть в финальной части чемпионата мира", - сказал Познер.
Напомним, что сборная России в отборочном раунде ЧМ-2022 финишировала на втором месте в группе H и выступит в стыковых матчах. Прямую путевку на чемпионат мира получила сборная Хорватии, занявшая первое место в группе H.
Источник: Матч ТВ
Познер выступил против возвращения Дзюбы в сборную России
Познер: если оценивать уровень нашего футбола объективно, то он не заслуживает того, чтобы быть на чемпионате мира
Телеведущий и журналист Владимир Познер заявил, что сборная России не заслуживает попадания на чемпионат мира.
Фото: РИА Новости