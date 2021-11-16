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Терюшков: для сборной России стыковые матчи будут большой проблемой

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков высказался о шансах сборной России попасть на чемпионат мира.
Фото: Sport24
Терюшков отметил, что сборной России будет непросто пробиться на чемпионат мира через стыковые матчи.

"Парни играют, как могут. Выше головы не прыгнуть. Если мы не дотерпели 10 минут на пруду в Хорватии, то в Катаре нас бы очень быстро раскатали бы. Там автобус не прокатит. Для нас стыки с новым форматом будут большой проблемой. Как и для любой сборной", - сказал Терюшков.

Напомним, что сборная России уступила Хорватии на выезде в матче заключительного тура группового этапа в отборе на ЧМ-2022 (0:1). В итоге хорваты попали на чемпионат мира, заняв первое место в группе H. Сборная России финишировала второй и выступит в стыковых матчах, которые пройдут в марте.

Источник: Sport24


Теги: Терюшков Сборная России
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