Терюшков отметил, что сборной России будет непросто пробиться на чемпионат мира через стыковые матчи.
"Парни играют, как могут. Выше головы не прыгнуть. Если мы не дотерпели 10 минут на пруду в Хорватии, то в Катаре нас бы очень быстро раскатали бы. Там автобус не прокатит. Для нас стыки с новым форматом будут большой проблемой. Как и для любой сборной", - сказал Терюшков.
Напомним, что сборная России уступила Хорватии на выезде в матче заключительного тура группового этапа в отборе на ЧМ-2022 (0:1). В итоге хорваты попали на чемпионат мира, заняв первое место в группе H. Сборная России финишировала второй и выступит в стыковых матчах, которые пройдут в марте.
Источник: Sport24
Терюшков: для сборной России стыковые матчи будут большой проблемой
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков высказался о шансах сборной России попасть на чемпионат мира.
Фото: Sport24