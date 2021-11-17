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ТомьНе начат
П1 1.3X 5.2П2 9.4
Енисей
15:00
ТекстильщикНе начат
П1 1.52X 4П2 6.2
Ротор
16:00
Металлург ЛпНе начат
П1 1.49X 4.3П2 6.2
Нефтехимик
17:00
БалтикаНе начат
П1 2.65X 3П2 2.8
Акрон
18:00
ФакелНе начат
П1 4X 3.6П2 1.84
КАМАЗ
18:00
ВолгарьНе начат
П1 2.04X 3.15П2 3.8
Краснодар-2
18:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 2.95X 2.95П2 2.55
Кубань
18:00
АланияНе начат
П1 3.25X 3.5П2 2.1
Велес
18:30
Спартак-2Не начат
П1 2.06X 3.4П2 3.45

Гендиректор "Рубина": Кудряшов очень хорошо сыграл с Хорватией. Такая ошибка может быть у любого

Гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов поддержал защитника сборной России Федора Кудряшова после поражения национальной команды от Хорватии (0:1).
Фото: Getty Images
Напомним, что сборная России уступила Хорватии на выезде в матче заключительного тура группового раунда отбора на ЧМ-2022. Кудряшов забил гол в свои ворота на 81-й минуте встречи.

Сайманов отметил, что Кудряшов в целом хорошо сыграл с хорватами.

"Федор Кудряшов очень хорошо сыграл. В конце игры, наверное, устал… Такая ошибка может быть у любого. Он же еще травму получил… Федя - известный боец", - заявил Сайманов.

Отметим, что сборная России финишировала на втором месте в отборочной группе H. В марте команда Валерия Карпина сыграет в стыковых матчах за выход на чемпионат мира. Сборная Хорватии обеспечила себе участие в турнире, заняв первое место в группе.

Источник: Чемпионат


Теги: Кудряшов Сайманов Сборная России
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