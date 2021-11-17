Напомним, что сборная России уступила Хорватии на выезде в матче заключительного тура группового раунда отбора на ЧМ-2022. Кудряшов забил гол в свои ворота на 81-й минуте встречи.
Сайманов отметил, что Кудряшов в целом хорошо сыграл с хорватами.
"Федор Кудряшов очень хорошо сыграл. В конце игры, наверное, устал… Такая ошибка может быть у любого. Он же еще травму получил… Федя - известный боец", - заявил Сайманов.
Отметим, что сборная России финишировала на втором месте в отборочной группе H. В марте команда Валерия Карпина сыграет в стыковых матчах за выход на чемпионат мира. Сборная Хорватии обеспечила себе участие в турнире, заняв первое место в группе.
Источник: Чемпионат
Гендиректор "Рубина": Кудряшов очень хорошо сыграл с Хорватией. Такая ошибка может быть у любого
Гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов поддержал защитника сборной России Федора Кудряшова после поражения национальной команды от Хорватии (0:1).
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