"У нас на поле было 15 львов, ещё 10 сидели на скамейке. Если оглядываться назад, мы понимали прекрасно, что если бы удачно сложилась игра с финнами в Киеве, если бы мы обыграли дважды Казахстан, то вышли бы с первого места", - сказал Бущан в эфире "ТК Футбол".
Напомним, сборная Украины в последнем туре отбора на чемпионат мира 2022 одолела Боснию и Герцеговину со счетом 2:0. В матче по разу отличились Зинченко и Добвик. Таким образом, подопечные Петракова заняли 2-е место в группе и вышли в стыковые матчи. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что будет поддерживать игроков сборной в стыковых матчах.
Зеленский - о выходе Украины в стыки: будем неистово поддерживать игроков и сорвем глотку, когда попадем на ЧМ
Голкипер Украины Бущан: на поле было 15 львов, ещё 10 - сидели на скамейке
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан подвел итоги матча с Боснией и Герцеговиной (2:0).
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