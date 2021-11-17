Биатлонистка Казакевич - о критике Кудряшова: топить и гнобить человека - это самое низкое, что может быть

"Федор Кудряшов, случайно забивший гол в свои ворота, считается злодеем №?1 в нашей стране, который похоронил команду. Все забывают о человечности, никто не помнит, что мы все люди и нам свойственно ошибаться. Топить и гнобить человека — это самое низкое, что может быть", - сказала Казакевич в интервью "Матч ТВ".
Напомним, матч с Хорватии в Сплите завершился поражением сборной России со счетом 0:1. Единственный гол в свои ворота забил Федор Кудряшов. После игры защитник закрыл комментарии в соцсети Instagram, а жене игрока начали писать фанаты с просьбой вернуть деньги из-за ставки, которая не зашла.
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