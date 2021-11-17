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Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Оренбург
2 - 1
ТомьЗавершен
Олимп-Долгопрудный
3 - 3
ТорпедоЗавершен
Енисей
2 - 0
Текстильщик2 тайм
П1 1.01X 12.5П2 100
Ротор
0 - 0
Металлург Лп1 тайм
П1 1.91X 3.25П2 4
Нефтехимик
17:00
БалтикаНе начат
П1 4.4X 3.05П2 1.93
Краснодар-2
18:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 2.35X 3.1П2 3.1
Кубань
18:00
АланияНе начат
П1 3.25X 3.5П2 2.1
Акрон
18:00
ФакелНе начат
П1 4.6X 3.7П2 1.72
КАМАЗ
18:00
ВолгарьНе начат
П1 2.1X 3.1П2 3.7
Велес
18:30
Спартак-2Не начат
П1 2.32X 3.4П2 2.9

Биатлонистка Казакевич - о критике Кудряшова: топить и гнобить человека - это самое низкое, что может быть

Биатлонистка сборной России Ирина Казакевич выразила поддержку в адрес защитника Федора Кудряшова.
Фото: Getty Images
"Федор Кудряшов, случайно забивший гол в свои ворота, считается злодеем №?1 в нашей стране, который похоронил команду. Все забывают о человечности, никто не помнит, что мы все люди и нам свойственно ошибаться. Топить и гнобить человека — это самое низкое, что может быть", - сказала Казакевич в интервью "Матч ТВ".

Напомним, матч с Хорватии в Сплите завершился поражением сборной России со счетом 0:1. Единственный гол в свои ворота забил Федор Кудряшов. После игры защитник закрыл комментарии в соцсети Instagram, а жене игрока начали писать фанаты с просьбой вернуть деньги из-за ставки, которая не зашла.

Кудряшова нельзя винить в поражении, Россия не наиграла на ничью с Хорватией

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Теги: Кудряшов Сборная России
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