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Романцев поделился мнением о будущем Карпина в сборной России

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев высказался о будущем Валерия Карпина в сборной России.
Фото: "Чемпионат"
Романцев отметил, что Карпину следует остаться на посту главного тренера сборной России. По его мнению, Карпин должен сохранить свою должность вне зависимости от исхода стыковых матчей за выход на чемпионат мира.

"Следует по горячим следам проанализировать случившееся, попытаться еще раз понять причины этой неудачи и идти с командой дальше. Ведь сколько было случаев, когда поражения закаляли команду, делали ее крепче, учили побеждать. Вот почему я считаю, что нынешний тренерский штаб, независимо от исхода стыковых матчей, должен проработать минимум еще один турнирный цикл и доказать, что уроки Сплита не прошли даром", - заявил Романцев.

Напомним, что в заключительном туре группового этапа отбора на ЧМ-2022 сборная России уступила в Сплите команде Хорватии (0:1). В итоге россияне заняли второе место в группе, пропустив вперед хорватов. Команда Карпина в марте сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022, в то время как хорватская сборная обеспечила себе участие в чемпионате мира.

Источник: Спорт-Экспресс

Романцев оценил выступление сборной России в отборе на ЧМ-2022


Теги: Романцев Сборная России Карпин
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