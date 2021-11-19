— Он был очень хорошим игроком. Очень сложным по характеру. Из таких ребят вырастают хорошие тренеры. Во всем он имел свое мнение. Его нужно было убедить, прежде чем давать какое-нибудь задание, — рассказал Семин в интервью Youtube-каналу "Ответь по-братски".
Карпин пересекался с Семиным в сборной России, когда последний был помощником Павла Садырина.
В настоящее время 52-летний Карпин возглавляет национальную команду. 74-летний Семин, который заменил Карпина в "Ростове", находится без работы.
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Семин — о Карпине: он был очень сложным по характеру. Из таких ребят вырастают хорошие тренеры
Российский специалист Юрий Семин высказался о наставнике сборной России Валерии Карпине.
Фото: Sportbox