- Что мне сказал Карпин перед выходом на замену? "В середине располагайтесь поуже с Барой, чтобы не было разрывов. Давай, нужно додержать". А всей команде в перерыве? В раздевалку зашел спокойный: "Вы понимаете, что, если продолжим так играть, какая-то говняшка нам точно залетит? Вы же можете играть в футбол, почему выбиваете мяч?" - передает слова Глебова Sport24.
Сборная России в выездном матче 10 тура европейского отборочного турнира к Чемпионату мира-2022 в Катаре уступила команде Хорватии со счетом 0:1. Единственный гол в матче состоялся на 81-й минуте, когда защитник Федор Кудряшов срезал мяч в собственные ворота. Россия с 22 очками заняла второе место в отборочной группе (у ставших первыми хорватов 23 очка) и в марте 2022 года сыграет в стыковых матчах за право участия в ЧМ-2022.
"Вы же можете играть в футбол, почему выбиваете мяч?" Глебов рассказал о словах Карпина в перерыве матча с Хорватией
Опорный полузащитник сборной России Данил Глебов сообщил, что сказал игрокам главный тренер команды Валерий Карпин в перерыве решающего матча с Хорватией.
Фото: РФС