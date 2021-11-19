- О чем я думал, пока бежал к центру, схватив мяч после гола? Промелькнула мысль: с добавленным играть еще больше 10 минут. За это время могло многое поменяться, игру реально было вытащить. Хотели быстрее начать, но во время тех же аутов детишки не давали мяч. Говорю: "Дай мяч!" А он отворачивается и не смотрит на меня. Перелезаю через рекламный щит, выхватываю мяч и отдаю Караваю, чтобы он бросил аут, - приводит слова Глебова Sport24.
Матч 10 тура квалификационного турнира УЕФА к Чемпионату мира-2022 в отборочной группе H между сборными Хорватии и России завершился победой "шашечных" со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече состоялся на 81-й минуте после срезки в свои ворота от левого защитника нашей национальной команды Федора Кудряшова. Сборная России упустила шанс занять первое место в группе и выйти на Чемпионат мира в Катаре напрямую, но продолжит борьбу за попадание на мундиаль в стыковых матчах. Жеребьевка стыков состоится 26 ноября, полуфинальный матч наша команда проведет на своем поле, возможными соперниками являются сборные Турции, Польши, Северной Македонии, Австрии и Чехии.
Глебов: игру с Хорватией после пропущенного гола реально было вытащить
Полузащитник сборной России Данил Глебов рассказал о своих мыслях после пропущенного гола в решающем матче евроотбора на ЧМ-2022 со сборной Хорватии (0:1).
Фото: РФС