- Есть ли шансы у сборной России в стыковых матчах, где будут Италия, Португалия, Швеция, Польша? Сейчас все команды хорошие. Сербы смогли обыграть Португалию. Даже взять нашу группу - Мальта сыграла вничью со Словакией, Кипр победил Словению, - цитирует Глебова Sport24.
Сборная России после поражения со счетом 0:1 в Сплите от сборной Хорватии в рамках последнего тура европейского квалификационного турнира к ЧМ-2022 заняла второе место в группе H и попала в стыковые матчи, которые пройдут в марте 2022 года. Возможными соперниками нашей команды в полуфинале, который пройдет в России, являются Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия. В финале сборная России может встретиться также с Португалией, Шотландией, Италией, Швецией или Уэльсом.
Глебов высказался о шансах сборной России в стыковых матчах
Полузащитник сборной России Данил Глебов прокомментировал шансы нашей команды попасть на Чемпионат мира-2022 в Катаре через стыковые матчи.
Фото: РФС