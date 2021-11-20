Напомним, накануне Дзюба оформил хет-трик в матче 15-го тура Российской Премьер-лиги с "Нижним Новгородом" (5:1).
"Дзюба – молодец! Артем набирает форму, а голевое чутье у него всегда было и есть. Чувствуется, что у него есть задор и желание, он преобразился. Хотя физически он еще мало передвигается по полю. Но он все равно лучший!
Уверен, он вернется в кандидаты в сборную страны. Никуда от этого не деться. Карпин вынужден будет его вызывать, если Дзюба будет такими же темпами двигаться вперед", - цитирует Орлова "РБ Спорт".
В текущем сезоне нападающий Артем Дзюба провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил 10 голов и стал автором 5 результативных передач. Дзюба занимает второе место в списке бомбардиров текущего сезона, отставая от Гамида Агаларова из "Уфы" на 1 мяч.
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи но отказался играть за национальную команду, сославшись на плохую физическую форму. Последний раз Дзюба играл за сборную России летом 2021 года.
Кавазашвили: Дзюба, одумайся! Позвони в РФС и попроси прощения
Орлов: Карпин вынужден будет вызвать Дзюбу в сборную, если Артем продолжит так играть
Фото: ФК "Зенит"