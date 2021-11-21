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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
ЦСКА
0 - 0
ХимкиЗавершен
Ростов
2 - 2
УфаЗавершен
Динамо
0 - 0
Арсенал Тула1 тайм
Сочи
19:30
РубинНе начат
П1 1.63X 4П2 5.6

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Велес
1 - 2
ОренбургЗавершен
Торпедо
0 - 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Текстильщик
1 - 3
КубаньЗавершен
Акрон
3 - 3
ТомьЗавершен
Волгарь
0 - 0
Краснодар-2Завершен
Металлург Лп
0 - 1
КАМАЗ2 тайм
П1 35X 5.3П2 1.16
Факел
1 - 1
Нефтехимик1 тайм
П1 1.83X 3.25П2 4.33
Алания
17:00
Спартак-2Не начат
П1 1.23X 6.4П2 9.8
Олимп
18:00
ЕнисейНе начат
П1 3.3X 3.05П2 2.28
Балтика
18:00
РоторНе начат
П1 1.7X 3.45П2 5.2

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Манчестер Сити
17:00
ЭвертонНе начат
П1 1.23X 6.8П2 13
Тоттенхэм
19:30
ЛидсНе начат
П1 1.7X 3.9П2 5.2

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Хетафе
1 - 0
Кадис1 тайм
П1 1.29X 4.5П2 13
Гранада
18:15
РеалНе начат
П1 6.2X 4.7П2 1.5
Эльче
20:30
БетисНе начат
П1 3.35X 3.4П2 2.23
Реал Сосьедад
23:00
ВаленсияНе начат
П1 1.61X 4.1П2 5.8

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сассуоло
2 - 2
КальяриЗавершен
Салернитана
17:00
СампдорияНе начат
П1 2.9X 3.35П2 2.5
Болонья
17:00
ВенецияНе начат
П1 1.71X 3.9П2 5
Интер
20:00
НаполиНе начат
Дженоа
22:45
РомаНе начат
П1 4.6X 4П2 1.74

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Фрайбург
17:30
АйнтрахтНе начат
П1 1.9X 3.65П2 4.2
Майнц
19:30
КёльнНе начат
П1 2.09X 3.6П2 3.55

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Брест
4 - 0
Ланс2 тайм
X 26П2 29
Анже
17:00
ЛорьянНе начат
П1 1.79X 3.6П2 4.7
Метц
17:00
БордоНе начат
П1 2.35X 3.25П2 3.3
Страсбург
17:00
РеймсНе начат
П1 2.02X 3.25П2 4
Труа
17:00
Сент-ЭтьенНе начат
П1 2.29X 3.4П2 3.15
Клермон
19:00
НиццаНе начат
П1 3.5X 3.4П2 2.17
Лион
22:45
МарсельНе начат
П1 1.98X 3.85П2 3.65

Милонов: Дзюба во многом лучше других игроков сборной, возможно, именно его нам так не хватало

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о нападающем "Зенита" Артеме Дзюбе.
Фото: Общая Газета
— У Артема уже и возраст поджимает, но мы же знаем и много других футболистов, которые еще старше Дзюбы и все равно являются топовыми в сборных, так что это не проблема.

Ему надо этот шанс дать, он во многом лучше других игроков сборной, возможно, именно его нам так не хватало, — рассказал Милонов в интервью Eurostavka.

33-летний Дзюба в октябре отказался от вызова в национальную сборную России на матчи со Словенией и Словакией. В ноябре штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным не рассматривали кандидатуру форварда "Зенита" для вызова в команду.

В нынешнем сезоне Дзюба забил 10 голов и отдал семь голевых передач в 20 матчах во всех турнирах.

Канчельскис: Дзюбы в сборной не будет. Даже если он еще несколько хет-триков сделает

Юран: Карпину и Дзюбе нужно было нормально по-мужски пообщаться и ради результата и страны работать сообща


Теги: Зенит Сборная России Дзюба Милонов
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