— У Артема уже и возраст поджимает, но мы же знаем и много других футболистов, которые еще старше Дзюбы и все равно являются топовыми в сборных, так что это не проблема.
Ему надо этот шанс дать, он во многом лучше других игроков сборной, возможно, именно его нам так не хватало, — рассказал Милонов в интервью Eurostavka.
33-летний Дзюба в октябре отказался от вызова в национальную сборную России на матчи со Словенией и Словакией. В ноябре штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным не рассматривали кандидатуру форварда "Зенита" для вызова в команду.
В нынешнем сезоне Дзюба забил 10 голов и отдал семь голевых передач в 20 матчах во всех турнирах.
Канчельскис: Дзюбы в сборной не будет. Даже если он еще несколько хет-триков сделает
Юран: Карпину и Дзюбе нужно было нормально по-мужски пообщаться и ради результата и страны работать сообща
Милонов: Дзюба во многом лучше других игроков сборной, возможно, именно его нам так не хватало
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о нападающем "Зенита" Артеме Дзюбе.
Фото: Общая Газета