"Я спокойно отношусь к этому, потому что так же может и со мной произойти. Ведь может же случиться так, что Валерий Георгиевич не захочет меня вызывать? Это решение и ответственность главного тренера. Это его работа. Очень много ребят он не вызвал. И он за это отвечает", - сказал Джикия.
Напомним, что Дзюба попал в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022. Впоследствии форвард отказался от приглашения в сборную, сославшись на то, что не набрал оптимальную форму. Затем тренерский штаб команды решил не вызывать Артема на ноябрьские матчи.
Источник: Комсомольская правда
Джикия: 1:7 с "Зенитом"? Мне до сих пор сложно об этом говорить
Джикия рассказал, как относится к непопаданию Дзюбы в состав сборной России
Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия заявил, что спокойно относится к непопаданию форварда "Зенита" Артема Дзюбы в состав национальной команды.
Фото: "Зенит"