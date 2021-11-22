Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Райо Вальекано
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Верона
20:30
ЭмполиНе начат
Торино
22:45
УдинезеНе начат
П1 2.02X 3.4П2 4

Джикия рассказал, как относится к непопаданию Дзюбы в состав сборной России

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия заявил, что спокойно относится к непопаданию форварда "Зенита" Артема Дзюбы в состав национальной команды.
Фото: "Зенит"
"Я спокойно отношусь к этому, потому что так же может и со мной произойти. Ведь может же случиться так, что Валерий Георгиевич не захочет меня вызывать? Это решение и ответственность главного тренера. Это его работа. Очень много ребят он не вызвал. И он за это отвечает", - сказал Джикия.

Напомним, что Дзюба попал в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022. Впоследствии форвард отказался от приглашения в сборную, сославшись на то, что не набрал оптимальную форму. Затем тренерский штаб команды решил не вызывать Артема на ноябрьские матчи.

Источник: Комсомольская правда

Джикия: 1:7 с "Зенитом"? Мне до сих пор сложно об этом говорить


Теги: Дзюба Джикия Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Джикия: я слышал про все сливы, переписки, но есть моменты, о которых даже я не должен знать
Шиманьски: "Динамо" очень хорошо провело первую половину РПЛ
Классен: ощущаю себя русским немцем. Получается, я сейчас и в клубе, и в сборной иностранец 1
Семин — о назначении Хачатурянца президентом РПЛ: ему доверяют все клубы. Работы предстоит очень много
Источник: форвард "Факела" Максимов попал в сферу интересов "Рубина"
УЕФА прокомментировал ситуацию с коронавирусом в "Наполи" перед игрой со "Спартаком" 4
Карпин: если Соболев будет в полном порядке, то он будет вызван в сборную России 8
Источник: РПЛ планирует допустить в лигу команды со стадионами на 7.5-8 тысяч зрителей 8
Французская бригада арбитров обслужит матч "Спартака" с "Наполи" в Лиге Европы
Официально: Хачатурянц единогласно выбран президентом РПЛ 4
Гилерме не сыграет в ближайших матчах "Локомотива" из-за травмы 3
Источник: "Спартак" не отпустит Жиго в другой клуб зимой. Игрок отработает контракт до конца 11
Непомнящий: "Зенит" не испытает проблем с "Мальме" 4
Джикия: Тедеско ни на миг не дал повода думать, что он просто дорабатывает контракт. Поэтому мы и смогли взять серебро 3
Тихонов: Карпин принял абсолютно верное решение остаться со сборной России
"Пока ничего хорошего". В "Спартаке" оценили успехи в первом круге РПЛ 10
Митрески: выход Северной Македонии в стыковые матчи нельзя назвать случайностью
Зидан отклонил предложение возглавить "МЮ"
Стадион на матче "Арсенал" - "Локомотив" разрешено заполнить на 30%
Джикия рассказал, как относится к непопаданию Дзюбы в состав сборной России 1
Бальбуэна: шансы "Динамо" на чемпионство? В команде каждый верит, что это возможно
Джикия: 1:7 с "Зенитом"? Мне до сих пор сложно об этом говорить 6
Пуйоль высказался о перспективах Хави на посту главного тренера "Барселоны"
Джикия: игроки "Спартака" профессионально относятся к делу. Стараемся выполнять требования тренера 4
Руни раскритиковал игроков "МЮ" после отставки Сульшера
Форвард "Наполи" Осимхен получил травму перед игрой со "Спартаком"
Дмитрий Черышев назвал самого удобного соперника для сборной России в стыковых матчах
Шевченко прокомментировал поражение от "Ромы" в дебютном матче во главе "Дженоа"
Аршавин: Газизов упаковывает Агаларова в красивую оберточку для продажи на рынке 3
Источник: "Зенит" в декабре возобновит переговоры по продлению контракта с Азмуном 6
Все новости
-