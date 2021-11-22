Тихонов: Карпин принял абсолютно верное решение остаться со сборной России

— Карпин принял абсолютно верное решение остаться с командой, которое я поддерживаю. Рассчитываю, что сборная сможет пройти стыки и выйти на чемпионат мира под его руководством, — рассказал Тихонов в интервью РИА Новостям.
Вчера наставник сборной России Валерий Карпин объявил, что будет руководить командой в стыковых матчах к чемпионату мира 2022 года. Сборной России, чтобы попасть на турнир, нужно обыграть соперников по полуфиналу и финалу. Жеребьевка соперников состоится 26 ноября.
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Фото: ФК "Астана"