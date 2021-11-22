Напомним, что Дзюба был включен в расширенный состав сборной на октябрьские матчи, но отказался от приглашения в команду, сославшись на то, что находится не в лучшей форме. Затем тренерский штаб национальной команды не вызвал Артема на ноябрьские матчи.
Глеб отметил, что в данной ситуации находится на стороне главного тренера сборной России Валерия Карпина, с которым у Дзюбы сложились напряженные отношения.
"Я все-таки на стороне Карпина. Когда тебя вызывают в сборную, ты едешь играть за страну, а не за тренера. Если тебя вызывают, ты обязан ехать. Свои амбиции в такие моменты надо убирать. Но если он реально был травмирован или не готов - это другое дело. Но тогда можно было встретиться, поговорить и решить этот вопрос", - сказал Глеб.
Источник: Sport24
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Глеб - о ситуации с Дзюбой: я на стороне Карпина. Если тебя вызывают в сборную, ты обязан ехать
Экс-игрок "Барселоны" Александр Глеб высказался о ситуации с непопаданием форварда "Зенита" Артема Дзюбы в состав сборной России.
Фото: Sport24