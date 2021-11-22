— С его приходом игра поменялась в лучшую сторону. По сравнению с чемпионатом Европы уж точно. Пока по результату можно только хвалить, — рассказал Глеб в интервью Sport24.
Валерий Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года, руководя командой в последних матчах отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года. До последнего тура россияне сохраняли возможность прямого выхода на турнир, но уступив в последнем матче Хорватии (0:1), попали в стыковые матчи.
На чемпионате Европы 2020 сборная России, возглавляемая Станиславом Черчесовым, не смогла преодолеть стадию группового этапа.
Глеб - о ситуации с Дзюбой: я на стороне Карпина. Если тебя вызывают в сборную, ты обязан ехать
Глеб: c приходом Карпина игра сборной России поменялась в лучшую сторону
Бывший полузащитник "Арсенала" и "Барселоны" Александр Глеб высказался о переменах в сборной России при Валерии Карпине.
Фото: Global Look Press