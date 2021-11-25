В частности, Калиниченко затронул тему выбора игроков для линии атаки. По его словам, он понимает, почему в состав российской сборной на игру с хорватами был включен форвард "Локомотива" Федор Смолов.
"Смолова включили в состав по абсолютно понятной причине: Карпин хотел играть по-другому. Именно играть, а не отбиваться. Почему не получилось? Поздно об этом говорить, тренерский штаб должен разбираться и исправлять перед стыками", - сказал Калиниченко.
Напомним, что, уступив Хорватии в заключительном матче группового этапа отбора на ЧМ-2022, сборная России заняла второе место в группе и выступит в стыковых матчах за выход на мировое первенство. Жеребьевка стыковых игр пройдет 26 ноября в Цюрихе.
Источник: Матч ТВ
Калиниченко прокомментировал кадровые решения тренерского штаба сборной России на игру с Хорватией
Бывший игрок "Спартака" Максим Калиниченко высказался о кадровых решениях тренерского штаба сборной России на матч с Хорватией (0:1).
Фото: РИА Новости