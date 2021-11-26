Напомним, что в поединке заключительного тура групповой стадии отбора на ЧМ-2022 россияне уступили Хорватии с минимальным счетом.
Аленичев раскритиковал действия Головина в этом матче. По его мнению, Александр не хотел брать на себя инициативу в игре с хорватами.
"А где Головин? Этот футболист считается лидером нашей сборной, играет в топ-чемпионате. Я был в Сплите. Стоял на ногах два часа и недоумевал: "Саша, а ты что, не можешь ответственность на себя взять?" Прячется от мяча, не хочет проявить инициативу", - заявил Аленичев.
Отметим, что сборная России выступит в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. Жеребьевка стыковых игр состоится сегодня, 26 ноября.
Источник: Чемпионат
Аленичев раскритиковал Головина за игру в матче со сборной Хорватии
Экс-наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев раскритиковал полузащитника сборной России Александра Головина за выступление в матче с командой Хорватии.
Фото: "Чемпионат"