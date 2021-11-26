— Буду ли переживать за Украину? Да.
Команда хорошо в целом смотрелась на чемпионате Европы, но сейчас попала в стыки в последний момент — начало отбора провела не так, как ей хотелось бы, — рассказал Черчесов в интервью "СЭ".
В полуфинале стыковых матчей к чемпионату мира 2022 года сборная Украины встретится со сборной Шотландии. Победитель этой пары сыграет в финале с победителем пары Австрия — Уэльс.
Сборная Украины встретится с командой Шотландии в полуфинале стыковых матчей
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Черчесов будет переживать за сборную Украины в стыковых матчах к чемпионату мира 2022
Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что будет переживать за команду Украины в стыковых матчах к чемпионату мира 2022 года.
Фото: РИА Новости