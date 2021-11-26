— Левандовски — великий игрок, но у России есть преимущество. Я бы не сказал, что у поляков очень сильная команда.
У России есть большие шансы пройти дальше, — рассказал агент в интервью "РБ Спорт".
Россия и Польша встретятся в полуфинале стыковых матчей к чемпионату мира 2022 года. Победитель встречи отправится в финал, где его соперником станет либо Швеция, либо Польша.
33-летний Роберт Левандовски забил 74 гола и отдал 27 голевых передач в 128 матчах за сборную Польши. В нынешнем сезоне форвард забил 25 голов и отдал две голевые передачи в 19 матчах в составе "Баварии".
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Агент Барбоза: Левандовски — великий игрок, но у России есть преимущество в матче с Польшей
Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что у сборной России больше шансов на победу в игре против сборной Польши.
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