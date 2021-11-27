— Нужен ли будет Дзюба? Давайте в марте про это поговорим, весной нужно будет посмотреть на его физическую форму, — рассказал Хохлов в интервью "РБ Спорт".
33-летний Дзюба ни разу не сыграл за сборную России при Валерии Карпине. Нападающего вызывали в октябре на матчи отбора ЧМ-2022 года против Словакии и Словении, но футболист отказался от приглашения из-за плохой физической формы.
В марте 2022 года сборная России сыграет в полуфинале стыковых матчей против Польши. Встреча состоится 24 марта.
Аленичев: не исключаю, что в марте Дзюба будет приглашен в сборную и сыграет в основном составе
Дзюба в нынешнем сезоне забил 10 голов и отдал восемь голевых передач в 21-м матче во всех турнирах за "Зенит".
Хохлов — о вызове Дзюбы на матч с Польшей: нужно будет посмотреть на его физическую форму
Российский специалист Дмитрий Хохлов высказался о возможном приглашении форварда "Зенита" Артема Дзюбы в сборную России на стыковые матчи ЧМ-2022 в марте.
Фото: РФС