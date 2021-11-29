- Абсолютно нормальный жребий. Во-первых, хочется пожелать нашим парням удачи и попадания на чемпионат мира. А мы все будем болеть и переживать за команду. Во-вторых, важно, чтобы она качественно подготовилась к стыкам, а вокруг не было ненужного хайпа. Перед этими встречами требуется поработать очень качественно, ведь в них решится судьба последних путевок на первенство планеты. А то наши футболисты обыграли Кипр и Мальту - и уже решили, что пробились туда. Если каждый перед игрой в раздевалке поверит в себя, то сборной будет по силам пройти стыки, - передает слова Бородюка RT.
Ранее стало известно, что сборная России будет соперничать за путевку на Чемпионат мира-2022 в Катаре в стыковом пути B с национальными командами Польши, Швеции и Чехии. 24 марта 2022 года подопечные Валерия Карпина встретятся на своем поле со сборной Швеции в одноматчевом стыковом полуфинале. Победитель этой пары встретится в финале стыков с победителем другого полуфинала Швеция - Чехия, при этом сборная России в случае выхода в стыковой финал также проведет его дома. Еще две путевки на ЧМ-2022 от Европы будут разыграны в пути A (полуфиналы Уэльс - Австрия, Шотландия - Украина) и пути C (полуфиналы Португалия - Турция, Италия - Северная Македония).
Бородюк о футболистах сборной России: обыграли Кипр и Мальту - и уже решили, что пробились на чемпионат мира
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал жеребьевку стыковых матчей для попадания на ЧМ-2022.
Фото: РФС