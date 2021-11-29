Он случится в том случае, если команда Валерия Карпина в стыковых матчах к чемпионату мира 2022 года уступит Польше 24 марта. Тогда Россия сыграет против проигравшего с другого полуфинала своего квартета. Этой сборной станет либо Швеция, либо Чехия. Матч пройдет в России.
В случае, если сборная России обыграет Польшу, то 29 марта она проведет финальный матч стыковых встреч за право сыграть на чемпионате мира 2022 года.
Источник: "Матч ТВ" со ссылкой на РФС.
Официально: сборная России проведет товарищеский матч против Швеции или Чехии в марте
Сборная России в марте проведет товарищеский матч.
Фото: Чемпионат