— Станислав Саламович правильно сказал: "В сборную не приглашают, а назначают".
Ты считаешь, что Валерий Георгиевич был не прав. Но сейчас тебя вызывает не Карпин, а главный тренер национальной команды.
Разногласия между людьми были, есть и будут. Но разве у Дзюбы есть какие-то разногласия с российским флагом? Если нет, то вставай под него и играй, — рассказал Гаджиев в интервью NEWS.ru
33-летний Дзюба отказался от вызова в национальную команду на матчи отборочного турнира, которые проходили в октябре. Нападающий сослался на плохую физическую форму. В ноябре штаб сборной России не рассматривал Артема в качестве потенциального игрока команды.
Дзюба в 55 матчах за сборную России забил 30 голов и отдал 16 голевых передач. При Карпине форвард в составе национальной команды не появлялся.
В нынешнем сезоне Дзюба забил 10 голов и отдал девять голевых передач в 22 матчах за "Зенит".
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Гаджиев: разве у Дзюбы есть какие-то разногласия с российским флагом? Если нет, то вставай под него и играй
Российский специалист Гаджи Гаджиев высказался об отказе форварда Артема Дзюбы выступать за сборную России.
Фото: РИА Новости