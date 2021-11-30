— Черчесов возглавит Польшу? А почему нет? Ну представил я это. И что? — передает слова Карпина "СЭ".
Ранее сообщалось, что бывший наставник сборной России Станислав Черчесов может стать главным тренером сборной Польши, с которой команде Валерия Карпина предстоит сыграть в полуфинале стыковых матчей к чемпионату мира 2022 года.
Карпин занял вакантное место в сборной России после ухода Черчесова.
"Ничего не забудется. Люди поедут в отпуск с мыслями, про которые я сегодня говорил". Карпин — о собрании сборной
Карпин: Черчесов возглавит Польшу? А почему нет?
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном назначении Станислава Черчесова на пост наставника сборной Польши.
Фото: Getty Images