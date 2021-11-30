Напомним, что накануне главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с игроками национальной команды в Москве. Мероприятие не посетили футболисты "Зенита".
Как сообщил гендиректор "Зенита" Александр Медведев, игроки петербургской команды не смогли присутствовать на встрече из-за неблагоприятных метеорологических условий.
"Мы получили информацию Гидрометцентра о возможных проблемах из-за непогоды при вылете из Шереметьево сегодня вечером. Об этом были предупреждены и Валерий Георгиевич [Карпин], и начальник команды", - сказал Медведев.
Источник: ТАСС
В "Зените" назвали причину отсутствия игроков команды на встрече с Карпиным
В "Зените" прокомментировали отсутствие игроков команды на собрании футболистов сборной России, прошедшем накануне в Москве.
Фото: Sport24