Отметим, что накануне Карпин встретился в Москве с футболистами сборной России.
Как сообщил Глебов, на встрече слово было дано всем присутствовавшим.
"Всё, что было там, там и останется. Не нужно ничего говорить. На встрече никто не молчал, все говорили. Про всё разговаривали", - сказал Глебов.
Отметим, что 24 марта сборная России встретится с командой Польши в полуфинальном стыковом матче за выход на ЧМ-2022. Победитель данного противостояния сыграет в финале с победителем из пары Швеция - Чехия.
Источник: Матч ТВ
Глебов: на встрече с Карпиным никто не молчал, все говорили. Разговаривали обо всем
Хавбек "Ростова" и сборной России Данил Глебов высказался о встрече с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.
Фото: РФС