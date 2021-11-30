Напомним, что накануне в Москве состоялась встреча Карпина с футболистами российской сборной. После нее тренер пообщался с журналистами. В частности, он высказался о потенциальном проведении товарищеской игры со сборной Италии.
"Сыграть с Италией товарищеский матч? Где, когда и в каких условиях. Тут все будет зависеть от разных факторов. Италия практикует товарищеские матчи? Они находятся не в тренировочном периоде. У нас все команды готовятся в соревновательный период", - заявил Карпин.
Отметим, что 24 марта сборная России сыграет против команды Польши в полуфинальном стыковом матче за выход на ЧМ-2022. Команда, которая выиграет в данном противостоянии, встретится с победителем пары Швеция - Чехия.
Источник: Матч ТВ
Карпин высказался о возможной товарищеской встрече со сборной Италии
Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о возможном проведении товарищеского матча с национальной командой Италии.
Фото: РФС