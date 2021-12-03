"Верю, что он снова всем все докажет". Жена Глушакова - о перспективах Дениса в сборной России

Коваленко заявила, что порадовалась возвращению Глушакова в сборную. Также она поделилась мнением о перспективах Дениса в национальной команде. По словам Коваленко, она верит в то, что Глушакова вызовут в сборную на стыковые матчи.
"Возвращение Дениса в сборную при Карпине? Конечно, я была рада за него. Счастлива, что он смог доказать, что является хорошим футболистом. Денис хотел туда попасть и достоин там быть. Очень расстроилась, когда его не вызвали в следующий раз - из-за травмы Денис не смог провести полноценный цикл и достаточное число матчей. Мне кажется, он заслуживал вызова. Но ничего, впереди стыковые матчи. Верю, что он поедет в сборную, снова всем все докажет, проявит свои лидерские качества", - сказала Коваленко.
Напомним, что 24 марта сборная России встретится с командой Польши в полуфинальном стыковом матче за выход на чемпионат мира 2022 года. Игра пройдет на поле россиян. Победитель данного противостояния встретится в финальном матчей с командой, которая окажется сильнее в паре Швеция - Чехия.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: РПЛ