Шунин оценил результаты жеребьевки стыковых матчей для сборной России

По словам Шунина, сборной России досталась хорошая сетка. Соперники находятся примерно на одном уровне с российской национальной командой, считает голкипер "Динамо".
"У нас хорошая сетка, соперники примерно одного, нашего уровня. Уверен, мы поборемся. Левандовски - топ, один из лучших нападающих мира, но всегда важна игра команды, а не одного футболиста", - сказал Шунин.
Отметим, что 24 марта сборная России примет команду Польши в полуфинале стыковых матчей за выход на чемпионат мира. Победитель данного противостояния сыграет в финале с командой, которая будет сильнее в паре Швеция - Чехия.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: "Динамо"