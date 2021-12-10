Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Под руководством Карпина национальная команда провела семь матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В этих встречах россияне одержали пять побед, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. В этих играх национальная команда пропустила два мяча.
"Технический комитет соберется 14 числа. Будут заслушаны отчеты тренерского состава главной команды, тренеров молодежного состава, юношеских сборных, женских и всех команд под эгидой РФС", - приводит слова Игнатьева "РБ Спорт".
В марте 2022 года сборная России сыграет в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022 в Катаре. В полуфинале мини-турнира национальная команда встретится с Польшей, эта игра пройдет 24 марта в "Лужниках". В случае победы Россия в финальном стыковом матче сыграет с победителем пары Швеция - Чехия.
Карпин отчитается перед техкомом РФС о проделанной работе 14 декабря
Член технического комитета РФС Борис Игнатьев сообщил, что ближайшее заседание техкома состоится 14 декабря. На нем главный тренер сборной России Валерий Карпин отчитается о проделанной работе.
Фото: РФС