- В какой футбол по моей классификации играет сборная России - смелый или не очень? Скажем так: она пыталась играть на результат. Смелого футбола мы не увидели - но зато нам не вешали лапшу на уши. После каждого матча выходил главный тренер и говорил так, как есть, что получилось, а что - нет. Мне нравится честность и откровенность Карпина. Это лучше, чем когда мы видим одно, а нам в уши льют другое, - передает слова Быстрова Чемпионат".
Сборная России под руководством нового главного тренера Валерия Карпина, назначенного на этот пост в июле 2021 года, провела 7 матчей, в которых одержала 5 побед, 1 раз сыграла вничью и 1 раз уступила. По итогам отборочного турнира УЕФА к ЧМ-2022 в Катаре сборная России заняла второе место в группе, пропустив вперед Хорватию, и добилась права сыграть в стыковых матчах за выход на Чемпионат мира, которые состоятся в марте 2022 года. Соперником нашей команды в стыковом полуфинале будет сборная Польши, в стыковом финале - победитель матча Швеция - Чехия.
Быстров: от сборной России смелого футбола мы не увидели - но зато нам не вешали лапшу на уши
Экс-полузащитник "Зенита", "Спартака" и сборной России Владимир Быстров оценил игру национальной команды под руководством Валерия Карпина.
Фото: РПЛ