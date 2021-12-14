— Разумеется, для России это будет сложный матч, но и она уже доказала соперникам, что с ней нужно считаться.
Главное, помнить – одного таланта недостаточно, нужна воля к победе. Такая воля всегда бьет любой талант, — цитирует бразильца Bobsoccer.
Cборная России в рамках полуфинала стыковых матчей к чемпионату мира-2022 сыграет против сборной Польши. Встреча состоится на стадионе "Лужники" 24 марта 2022 года. Победитель пары встретится с победителем встречи Швеция — Чехия в финале "стыков".
27-летний Сантос в нынешнем сезоне за "Зенит" провёл 22 матча, в которых отдал три голевые передачи.
Дуглас Сантос: сборная России доказала соперникам, что с ней нужно считаться
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче сборных России и Польши в рамках стыковых матчей к ЧМ-22.
Фото: ФК "Зенит"