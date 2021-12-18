"Я не жалею о принятом решении. Я сыграл достаточно игр за сборную Армении, мне все нравится. Я всегда говорил, что Армения – моя историческая родина, но и Россия мне не чужая. В России я провел всю свою карьеру, она мне подарила возможность играть в футбол", - цитирует Байрамяна РБ Спорт.
Полузащитник Хорен Байрамян в текущем сезоне провел 15 матчей в РПЛ за "Ростов", в которых забил 1 гол и стал автором 1 результативной передачи. За основную команду ростовчан 29-летний футболист выступает с 2011 года. Байрамян отдавался в аренду "Ротору", "Волгарю" и "Рубину". В общей сложности за "Ростов" Байрамян сыграл в 135 матчах, на его счету 9 голов и 9 результативных передач.
В составе сборной Армении Хорен дебютировал в сентябре 2020 года. Байрамян за национальную команду провел 13 матчей и забил 2 мяча.
Байрамян: не жалею, что выбрал сборную Армении, а не России
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян поделился мнением о решении выступать сборную Армении.
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