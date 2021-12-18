Ранее сборная России попросила клубы РПЛ перенести 22-й тур на другие даты. Изначальные сроки проведений этого тура - 19-20 марта. На сегодняшний день точного календаря весенних матчей чемпионата России нет.
По информации источника, Карпин намерен собрать игроков сборной 14 марта, на следующий день после окончания 21-го тура. При этом 17 марта состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии от России точно сыграет московский "Спартак" и потенциально может сыграть "Зенит", если пройдет "Бетис" в раунде стыковых матчей ЛЕ. В таком случае игроки этих команд присоединяться к сборной 18 марта.
Полуфинальный стыковой матч ЧМ-2022 Россия - Польша состоится 24 марта 2022 года в "Лужниках". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. В случае победы в финальном стыковом матче россияне также в Москве сыграют против победителя пары Швеция - Чехия.
Источник: РБ Спорт
СМИ: Валерий Карпин планирует собрать игроков сборной России 14 марта перед игрой с Польшей
Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным хочет собрать футболистов для подготовки к стыковому матчу ЧМ-2022 с Польшей 14 марта.
Фото: РФС