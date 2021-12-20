- Я уверен, если Андрей будет играть, то будет вызываться в сборную. Естественно, без игровой практики у нас никаких вопросов к тренерскому штабу сборной быть не может. Я предвзят, конечно. Но я убежден, что по совокупности опыта, качества и вратарских умений Лунев на данный момент один из сильнейших вратарей в России. Сафонов пока молод, ему не хватает опыта. В Германии Андрей очень прибавил в игре ногами. Это отметили все в "Байере": тренерский штаб и руководство, - передает слова Смирнова "Спорт день за днем".
30-летний голкипер Андрей Лунев летом 2021 года не договорился об условиях продления завершающегося контракта с петербургским "Зенитом" и на правах свободного агента заключил соглашение с леверкузенским "Байером". За немецкий клуб российский вратарь провел один матч в Лиге Европы, в котором пропустил один гол. Осенью 2021 года Лунев вызывался тренерским штабом сборной России на сборы национальной команды в сентябре и в октябре, но в отборочных матчах к чемпионату мира-2022 участия не принимал - основными голкиперами были в сентябрьских встречах Маринато Гильерме, а в дальнейшем Матвей Сафонов.
Агент Лунева - о вратарях сборной России: Сафонов пока молод, ему не хватает опыта
Агент вратаря немецкого "Байера" Андрея Лунева Антон Смирнов высказался о перспективах своего клиента в сборной России.
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