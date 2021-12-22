Дзюба заявил, что хочет играть за сборную. При этом его не устраивает отношение тренеров к футболистам, добавил форвард "Зенита".
"Буду ли я в сборной, не мне решать. Я хочу там быть, но не с такими подходами и выводами, как сейчас. Как он сказал, что его [Дзюбы] голы, когда команда проигрывает, не считаются. Как это? Я что, должен и в защите играть, и забивать, а потом просить защитников, чтобы не пропускали? Получается, для одного одни критерии, для другого - другие. А должны быть для всех одинаковые", - сказал Дзюба.
Напомним, что Дзюба был включен в расширенный список футболистов сборной России для подготовки к октябрьским матчам квалификационного этапа ЧМ-2022. Тогда он отказался от приглашения в сборную, сославшись на то, что находится не в оптимальной форме. Впоследствии тренерский штаб национальной команды не стал приглашать нападающего "Зенита" на ноябрьские матчи отбора на чемпионат мира.
Источник: Матч ТВ
"Для одного одни критерии, для другого - другие". Дзюба - о непопадании в состав сборной России
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба высказался о своем непопадании в состав сборной России при Валерии Карпине.
Фото: Reuters