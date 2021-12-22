"Конечно, мне больно". Дзюба - о неучастии в матчах сборной России

Дзюбу спросили о желании сыграть в стыковых матчах чемпионата мира-2022. Последний раз за сборную России Дзюба играл в июне 2021 года на чемпионате Европы.
"Если честно, конечно, сердце кровью обливается, когда смотрю и понимаю, что я мог бы помочь сборной. Конечно, мне больно", - сказал Дзюба в подкаст-шоу "Больше спорта" на YouTube-канале "Матч ТВ".
В марте 2022 года сборная России сыграет в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022 в Катаре. В полуфинале мини-турнира национальная команда встретится с Польшей, эта игра пройдет 24 марта в "Лужниках". В случае победы Россия в финальном стыковом матче сыграет с победителем пары Швеция - Чехия.
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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что его сердце обливается кровью, когда он смотрит матчи сборной России.
Фото: РФС