"Наверное, может быть, действительно так", - сказал Дзюба, отвечая на утверждение ведущего в подкаст-шоу "Больше спорта" на YouTube-канале "Матч ТВ".
Также Дзюба рассказал о встрече с наставником национальной команды Валерием Карпиным.
"Хочу играть за сборную , готов приехать. Я пришел на встречу с Карпиным с чистым сердцем, с искренним желанием забыть все. Он протянул мне руку и сказал, что топор войны зарыт. Я ему поверил", - добавил Дзюба.
Напомним, Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022, но отказался от приглашения, сославшись на плохую физическую форму.
Нападающий Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В текущем сезоне 33-летний футболист провел 24 матча, в которых забил 10 голов и стал автором 9 результативных передач.
Источник: Черчесов отговорил Дзюбу ехать в сборную России после назначения Карпина
Дзюба допустил, что не будет играть в сборной России при Карпине
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба не исключил того, что не сыграет за сборную России при ее нынешнем главном тренере Валерии Карпине.
Фото: ФК "Зенит"