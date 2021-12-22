Смородская заявила, что ситуации с непопаданием Дзюбы в состав сборной уделяется чрезмерно много внимания. По ее словам, позднее Карпин сам решит, нужен ли ему Дзюба в национальной команде.
"Дзюбе уделено излишне много внимания. Надо успокоиться, и ситуация сама уляжется. И Дзюбе, и общественности надо успокоиться. Приедет ли он весной в сборную или нет, будет определять тренер. Тренер решает, игрок какого плана ему нужен - столб или быстрый и ловкий нападающий", - сказала Смородская.
Напомним, ранее Дзюба заявил, что готов помириться с Карпиным, чтобы выступать за сборную.
Отметим, что 24 марта сборная России встретится с Польшей в полуфинале стыковых матчей за выход на ЧМ-2022. Победитель этого противостояния сыграет в финале с командой, которая окажется сильнее в паре Швеция - Чехия. Финальный матч запланирован на 29 марта.
Источник: Спорт-Экспресс
Смородская - о невызове Дзюбы в сборную: Артему уделено излишне много внимания
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на высказывание форварда "Зенита" Артема Дзюбы о возможном примирении с наставником сборной России Валерием Карпиным.
Фото: "Зенит"