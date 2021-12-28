— Карпин хорошо справился. Думаю, все результаты были ожидаемы. Пока все идет неплохо, — цитирует Божовича Sport24.
Валерий Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством команда вышла в стыковые матчи к чемпионату мира 2022 года, где сыграет против Польши. Встреча состоится в марте. Победитель пары выйдет на победителя пары Швеция - Чехия. Ранее Карпин тренировал "Ростов".
Миодраг Божович в настоящее время является тренером тульского "Арсенала".
Божович высказался о работе Карпина в сборной России
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович оценил работу Валерия Карпина на посту наставника сборной России.
Фото: Чемпионат