— В сборной России Дзюба плох не будет. Тем более что поляки — все здоровые. Он мог бы пригодиться в этом матче.
Я не уверен, что он все 90 минут может играть на хорошем уровне, но на 30 минут его вполне хватит, чтобы показать хорошую игру, — цитирует Червиченко Sport24.
33-летний Дзюба в последний раз играл за сборную России на чемпионате Европы. При Валерии Карпине нападающий ни разу не попал в состав команды на матчи к чемпионату мира 2022 года. В октябре Дзюба оказался в расширенном составе, но отказался от приглашения, сославшись на плохую физическую форму.
В марте 2022 года сборная России проведёт против Польши в рамках стыкового турнира к чемпионату мира 2022 года.
Григорян: Дзюба каждый год всем доказывает, что он лучший. Нельзя говорить о закате его карьеры
Червиченко: в сборной России Дзюба плох не будет. Он мог бы пригодиться с Польшей
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко считает, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба может пригодиться сборной России.
Фото: Getty Images