Артем Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022, но отказался от приглашения, сославшись на плохую физическую форму. Отметим, что Дзюба не вызывался на игры национальной команды в сентябре и ноябре.
"Да, Артем изначально отказался из-за неоптимальной формы. А потом уже право тренера - вызвать или нет. Конечно, за честь страны надо играть, но на тот момент решение было такое. Без Дзюбы были сыграны матчи, и команда выиграла.
На данный момент он является одним из лучших нападающих российского футбола, естественно, он бы помог в тех играх. Я думаю, что он может помочь, он нужен команде", - цитирует Шавло "Газета.Ru".
Ранее Дзюба выразил готовность пойти на примирение с наставником национальной команды Валерием Карпиным ради игры за сборную.
Нападающий Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В текущем сезоне 33-летний футболист провел 24 матча, в которых забил 10 голов и стал автором 9 результативных передач. В общей сложности за петербургский клуб Дзюба провел 232 матча и забил 105 мячей.
Шавло: Дзюба нужен сборной России, но команда выигрывала и без него
Экс-игрок "Спартака" Сергей Шавло считает, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба может помочь сборной России.
Фото: ФК "Зенит"