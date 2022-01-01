— Сейчас есть уверенность, что те команды, которые нам попали, можно и нужно обыгрывать и проходить на ЧМ. Тем более, есть вероятность две игры сыграть дома в этих стыках. Поэтому соперники абсолютно по силам, — приводит слова Терехова "Матч ТВ".
31-летний Терехов дебютировал в сборной России в октябре 2021 года в матче со Словакией (1:0). В ноябре футболист выходил на поле в поединке с Кипром (6:0).
Сборной России в марте предстоит провести полуфинальный матч стыкового турнира к чемпионату мира 2022 года против сборной Польши. Встреча состоится 24 числа. 29 марта победитель пары встретится с победителем пары Швеция — Чехия.
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Терехов: есть уверенность, что те команды, которые нам попали, можно и нужно обыгрывать и проходить на ЧМ
Защитник "Сочи" и сборной России Сергей Терехов прокомментировал предстоящий стыковой матч к ЧМ-22 против сборной Польши.
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