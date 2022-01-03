Тарасов: Польша — не та сборная, которую нужно бояться

Российский полузащитник Дмитрий Тарасов считает, что в противостоянии со сборной Польши у команды Валерия Карпина равные шансы.

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Сборные России и Польши проведут матч полуфинала стыкового турнира за право выйти на чемпионат мира 2022 года 24 марта в "Лужниках". Победитель пары встретится с победителем пары Швеция — Чехия. Если сборная России пройдёт Польшу, второй матч она также проведёт на домашнем стадионе.



Тарасов не исключил завершение карьеры

Польша — не та сборная, которую нужно бояться. Шансы в этой паре 50 на 50. Левандовски? Это только один игрок, других таких у поляков нет. Так что можно играть с ними, нужно выходить и делать свое дело. Уверен, что все у сборной России получится, — цитирует Тарасова "Матч ТВ" Сборные России и Польши проведут матч полуфинала стыкового турнира за право выйти на чемпионат мира 2022 года 24 марта в "Лужниках". Победитель пары встретится с победителем пары Швеция — Чехия. Если сборная России пройдёт Польшу, второй матч она также проведёт на домашнем стадионе.