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Файзулин: дело Карпина - кого вызывать и ставить. Хочется, чтобы сборная прошла на ЧМ, а с Дзюбой или нет - без разницы

Экс-полузащитник сборной России Виктор Файзулин прокомментировал ситуацию вокруг невызова в сборную России нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: РПЛ
- Карпин правильно сказал: если ты директор, с тебя должны спрашивать. Это вопрос доверия. Если руководство РФС доверилось Карпину, то это его дело, кого ставить, кого вызывать. Карпин за всё ответит. Если не получится, потом спросят с него. А если бы, да кабы… Только Карпин отвечает за то, кого вызывает. Мне хочется, чтобы сборная прошла на чемпионат мира, а с Артемом Дзюбой или без него - без разницы, - передает слова Файзулина РИА Новости.

33-летний нападающий "Зенита" Артем Дзюба был включен тренерским штабом Валерия Карпина в расширенный список на октябрьский сбор сборной России, в ходе которого должны были пройти отборочные матчи с национальными командами Словакии и Словении. Однако при согласовании его кандидатуры для включения в итоговый состав футболист заявил главному тренеру, что не готов выступать за сборную, потому что находится не в лучшей форме. Подопечные Валерия Карпина без Дзюбы в составе одержали победы в октябрьских матчах со Словакией (1:0) и Словенией (2:1), а по итогам всего отборочного турнира в ноябре заняли второе место в группе, получив право продолжить борьбу за выход на ЧМ в стыковых матчах со сборной Польши и победителем пары Швеция - Чехия.


Теги: Сборная России Карпин Дзюба Файзулин
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