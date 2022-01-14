Ранее Польский футбольный союз (PZPN) решил прекратить сотрудничество с Паулу Соузой. Португальский специалист возглавлял национальную команду с января по декабрь 2021 года. Соуза заплатил неустойку в размере около 300 тысяч евро за расторжение контракта.
"Перемены в сборной Польши? Сегодня или завтра все объявят. Я знаю, но не могу сказать. Надеюсь, перемены не помешают подготовке к стыкам", - сказал Рыбус.
Отметим, что Польша является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу ЧМ-2022. Игра пройдет 24 марта 2022 года в "Лужниках".
Защитник Мацей Рыбус в составе сборной Польши провел 66 матчей, в которых забил 2 гола.
Источник: РИА Новости
Рыбус: имя нового главного тренера сборной Польши объявят сегодня-завтра
Защитник московского "Локомотива" Мацей Рыбус рассказал, когда будет объявлено имя нового главного тренера сборной Польши.
Фото: ФК "Локомотив"