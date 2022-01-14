Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Манчестер Сити
15:30
ЧелсиНе начат
П1 1.71X 4П2 4.9
Норвич
18:00
ЭвертонНе начат
П1 3.7X 3.35П2 2.14
Вулверхэмптон
18:00
СаутгемптонНе начат
П1 2.17X 3.15П2 3.8
Ньюкасл
18:00
УотфордНе начат
П1 2.03X 3.65П2 3.65
Бернли
Перенесён
Лестер Сити
Астон Вилла
20:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 2.9X 3.4П2 2.47

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сампдория
17:00
ТориноНе начат
П1 3.2X 3.35П2 2.32
Салернитана
20:00
ЛациоНе начат
П1 7.4X 5.2П2 1.4
Ювентус
22:45
УдинезеНе начат
П1 1.47X 4.6П2 7

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вольфсбург
17:30
ГертаНе начат
П1 1.97X 3.4П2 4.2
Кёльн
17:30
БаварияНе начат
П1 6.2X 5.6П2 1.43
Штутгарт
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 5.2X 4.1П2 1.65
Майнц
17:30
БохумНе начат
П1 1.76X 3.75П2 4.9
Унион
17:30
ХоффенхаймНе начат
П1 2.75X 3.45П2 2.6
Боруссия М
20:30
БайерНе начат
П1 2.65X 3.65П2 2.55

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сент-Этьен
19:00
ЛансНе начат
П1 3.95X 3.7П2 1.94
ПСЖ
23:00
БрестНе начат
П1 1.29X 6.2П2 9.4

Кубок Испании

Новости
Мальорка
18:00
ЭспаньолНе начат
П1 2.7X 2.95П2 2.75
Спортинг Хихон
20:30
КадисНе начат
П1 2.12X 3П2 3.8
Жирона
20:30
Райо ВальеканоНе начат
П1 3.1X 3.05П2 2.39
Бетис
23:30
СевильяНе начат
П1 2.65X 3.05П2 2.7
Сделать ставку

Рыбус: имя нового главного тренера сборной Польши объявят сегодня-завтра

Защитник московского "Локомотива" Мацей Рыбус рассказал, когда будет объявлено имя нового главного тренера сборной Польши.
Фото: ФК "Локомотив"
Ранее Польский футбольный союз (PZPN) решил прекратить сотрудничество с Паулу Соузой. Португальский специалист возглавлял национальную команду с января по декабрь 2021 года. Соуза заплатил неустойку в размере около 300 тысяч евро за расторжение контракта.

"Перемены в сборной Польши? Сегодня или завтра все объявят. Я знаю, но не могу сказать. Надеюсь, перемены не помешают подготовке к стыкам", - сказал Рыбус.

Отметим, что Польша является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу ЧМ-2022. Игра пройдет 24 марта 2022 года в "Лужниках".

Защитник Мацей Рыбус в составе сборной Польши провел 66 матчей, в которых забил 2 гола.

Источник: РИА Новости


Теги: Рыбус Локомотив Сборная Польши
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Червиченко: Хлусевич - пока единственное приобретение "Спартака", о котором можно что-то положительное сказать эксклюзив
Семин: Семак уже три года не дает никому даже приблизиться к "Зениту"
Фукс: верю, что помогу ЦСКА после зимнего перерыва. Очень хочу играть! 1
СМИ: "Ювентус" готов предложить "Зениту" за Азмуна 5 млн евро 5
Нападающий "Краснодара" замечен на сборах "Уфы" (фото) 1
Рыбус: имя нового главного тренера сборной Польши объявят сегодня-завтра
СМИ: Рангник прибыл на тренировку "Манчестер Юнайтед", забыв, что дал футболистам выходной 3
Защитник "Динамо" Бальбуэна вызван в сборную Парагвая на матчи отборочного турнира ЧМ-2022
В "Аталанте" сообщили, что клуб получил три предложения по Миранчуку 1
"ПСЖ" предложил Мбаппе двухлетний контракт
Алаба не сыграет в финале Суперкубка Испании
Конте отказался комментировать свое будущее в "Тоттенхэме"
Два игрока покинули "Факел"
Бохинен рассказал, когда вернется к полноценным нагрузкам на сборах ЦСКА
Шиманьски присоединился к "Динамо" на сборах в Катаре (видео)
Защитник "Динамо" Варела вызван в сборную Уругвая спустя 3,5 года
"Урал" отправился на сбор в ОАЭ
"Ливерпуль" не готов сделать Салаха самым высокооплачиваемым игроком АПЛ
"Лилль" определился с заменой для Языджи, который уходит в ЦСКА
"Мы не можем ждать до конца мая". В "Боруссии" ответили Холанду 2
Руй Витория опубликовал фотографию с сыном в футболке "Спартака" 15
Источник: "Аталанта" и "Дженоа" согласовали переход Миранчука
Холанд забил 78 голов в 77 матчах за "Боруссию Дортмунд" 4
"Рубин" и "Уфа" выразили соболезнования бывшему игроку Данченко в связи со смертью жены
Орлов: Фарке в "Краснодаре" — большой риск. Хотелось бы видеть тренера, который создаст команду 4
В. Уткин: еле уснул в больничке, так теперь тысяча человек звонит. Вот теперь, похоже, здоровье и в опасности 10
Жена экс-игрока "Рубина" и "Уфы" Данченко погибла в ДТП 3
Источник: "Венеции" интересен Магомед-Шапи Сулейманов 2
Дзюба - автор первого гола "Зенита" на зимних сборах (видео)
"Краснодар" показал первую тренировку под руководством Фарке (видео)
Все новости
-